Ольга Кузнечевских рассказала о новом заболевшем коронавирусом

О новом пациенте, у которого накануне была лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция, сообщила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Новый заболевший — это мужчина 68 лет. За последнее время он в зарубежных поездках не был и, как он сам утверждает, не контактировал ни с кем, кто мог бы в них бывать. Тем не менее, мужчина почувствовал себя плохо: у него были симптомы респираторного заболевания, и он вызвал врача. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

"Сейчас мужчина находится в Областной инфекционной больнице. Плохо то, что мы занимаемся поиском его контактов. Человек не был за границей, с кем он встречался, вспоминать ему очень сложно, соответственно, для нас возникает проблема", — прокомментировала Кузнечевских.

Таким образом, к этому часу на территории Тюменской области зафиксировано 19 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Вчера с выздоровлением из больницы были выписаны еще три человека, всего выздоровевших — семь человек.

Положительная динамика наблюдается у одного из пяти пациентов, у которых тяжелое течение болезни. У него получается дышать самостоятельно на небольшие промежутки времени, остальные четверо тяжелых пациентов по-прежнему находятся на аппаратах ИВЛ постоянно.

Ольга Кузнечевских призвала тюменцев оставаться дома в грядущие выходные:

"Сейчас очень серьезная обстановка и у нас, и в окружающих нас территориях. К нам продолжают лететь из Москвы, ехать личным транспортом, и мы не можем отследить всех. Не подвергайте себя риску, не общайтесь с незнакомыми людьми даже в магазине или аптеке, соблюдайте дистанцию".