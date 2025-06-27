Урожай в полтонны редиски собрали тюменские заключенные

Выращиванием разных видов овощных растений в исправительной колонии № 2 Тюмени занимаются более 40 осуждённых, за нынешний сезон они собрали свыше 500 килограммов редиса ранних сортов.

Трудоустроенные на сельскохозяйственных объектах учреждения работники сами подбирают семена, правильное место и способ обработки. Они уже высадили рассаду огурцов и томатов в открытый грунт, проводят дальнейший уход за овощными культурами.

На территории ИК-2 установлена и функционирует экспериментальная теплица круглогодичного использования, зимой там выращивают перец, огурцы, помидоры и разнообразная зелень. Сейчас рассчитывают собрать 500 килограммов томатов, а также более 7 тонн огурцов и кабачков.

"Развитие растениеводства в учреждениях УФСИН позволяет создать дополнительные рабочие места для осуждённых и разнообразить их рацион питания", - отмечают в пресс-службе УФИН по Тюменской области.