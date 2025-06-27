В Тюмени проведут масштабную ярмарку вакансий

09:00 27 июня 2025
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Всероссийская ярмарка 27 июня, с 10:00 до 15:00 пройдет в Тюменской области станет центром масштабного события, мероприятие проводится в рамках национального проекта "Кадры" и обещает стать настоящим прорывом для всех, кто ищет новые горизонты в своей карьере.

 Что вас ждет?

- Более 300 ведущих работодателей Тюменской области предлагают свои вакансии – более 5000 позиций ждут активных и талантливых специалистов.

- Прямое общение с работодателями: возможность не только подать резюме, но и провести собеседование на месте.

- Мастер-классы и тренинги: развитие навыков, необходимые для успешной карьеры.

- Индивидуальные консультации от экспертов Кадрового центра "Работа России".

- Фестиваль профессий: уникальное мероприятие, где можно познакомиться с востребованными профессиями будущего.

 Где и как принять участие?

Мероприятия проходят на 22 площадках по всей Тюменской области. Для удобства всех желающих мы подготовили список адресов на официальном сайте: trudvsem72to.ru. Выбирайте ближайшую к вам точку и отправляйтесь на встречу с новыми возможностями! 

Всероссийская ярмарка трудоустройства "Работа России. Время возможностей" – это не просто поиск работы, а настоящий старт для вашего карьерного роста.

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