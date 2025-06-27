Мертвый пешеход и 6 раненых - результат ночной поездки на "Волге" по центру Тюмени

08:12 27 июня 2025
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Около полуночи на улице Республики, 2  в Тюмени автомобиль "Волга" сбил насмерть 23-летнего пешехода, после этого машину отбросило на встречную полосу на "Хендэ Солярис". Ранения получили оба водителя и 4 пассажира с обеих машин. 

За рулем "Волги" находился 21-летний трезвый водитель. По предварительным данным, погибший перебегал через дорогу к девушке. 

Обстоятельства ДТП, в том числе как дорогу переходил пешеход и с какой скоростью двигался водитель "Волги", устанавливаются.

 

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , пешеходы
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