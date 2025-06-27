Жителя Ямала арестовали в Тюмени за поддержку ВСУ и показ роликов с подрывами в Крыму

65-летний Михаил из Нового Уренгоя по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма арестован до 19 августа включительно в Тюмени.
По версии следствия, мужчина в июне в центре восстановительной медицины и реабилитации Тюменской области публично высказывался в поддержку украинского режима, демонстрировал ролики подрывов объектов транспортной инфраструктуры Республики Крым, Брянской и Курской областей, при этом одобрял действия ВСУ.
Обвинение Михаил предъявлено по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ, по данной статье ему грозит штраф от ста тысяч до пятисот тысяч рублей либо до 5 лет лишения свободы.
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