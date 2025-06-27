В Комарово-парк создадут инфраструктуру для спорта и спокойного отдыха

Комарово-парк — уникальный лесной массив, сохраняющий природную идентичность. На прилегающих территориях, включая ранее пустовавшие зоны, создаются разнообразные пространства для отдыха и активностей. С ходом работ в рамках рабочего объезда ознакомился губернатор Тюменской области Александр Моор.

Глава города Максим Афанасьев сообщил, что в прошлом году на встречах с общественными объединениями было решено сделать акцент на спортивных активностях и развитии зимних видов спорта. В планах — организация стартовой площадки для ежегодного забега "5 вёрст", создание первой в городе площадки для падел-тенниса, а также модернизация лыжных и лыжероллерных трасс. Директор спортивной школы № 2 Павел Вавилов подчеркнул, что трассы будут разделены для любителей и профессионалов, это повысит безопасность и комфортность занятий. Зимой здесь можно будет кататься на лыжах, а в тёплый сезон — осваивать лыжероллерный спорт.

Особое внимание уделяется эстетике пространства: творческая группа центра стратегического развития "Сибирь" разрабатывает фирменный стиль общественного пространства и концепцию входных групп, отражающие историю и название парка.

Застройщик ООО "Мидгард Рус" скорректировал проект, добавив в него пешеходный бульвар между лесом и коммерческой застройкой. Здесь появятся зимний каток, прогулочная зона с ёлкой, интерактивные площадки и зоны отдыха. Променады, соединяющие лес с жилыми районами, сделают прогулки и занятия спортом доступнее, а современная инфраструктура привлечёт больше тюменцев к активному отдыху на природе.

Максим Афанасьев: