В Тюменской области за сутки три новых случая коронавируса

За истекшие сутки в России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса, в Тюменской области коронавирусная инфекция выявлена еще у трех человек.

Таким образом, к этому часу на территории нашего региона зарегистрировано 22 случая заболевания коронавирусной инфекцией. С выздоровлением из Областной инфекционной больницы были выписаны семь человек, остальные продолжают находиться под контролем медиков. Тяжелое течение болезни отмечается у пяти пациентов. Как сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнечевских, у одного из них накануне наметилась положительная динамика: у него получается дышать самостоятельно на небольшие промежутки времени, остальные четверо тяжелых пациентов по-прежнему находятся на аппаратах ИВЛ постоянно.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11917 случаев коронавируса в 82 регионах, зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.