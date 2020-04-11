В Тюменской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

В Тюменской областной инфекционной больнице скончалась 66-летняя пациентка, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Женщина прилетела из Москвы, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний. С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на искусвенной вентиляции легких. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись за ее жизнь до последнего, но женщина скончалась, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.