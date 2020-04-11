В Тюменской области зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом

08:04 11 апреля 2020
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Продолжение: Службы занятости полностью перешли на удаленную работу

В Тюменской областной инфекционной больнице скончалась 66-летняя пациентка, у которой ранее была диагностирована коронавирусная инфекция.

Женщина прилетела из Москвы, ее состояние было осложнено сопутствующим анамнезом хронических заболеваний. С первого дня, по оценкам врачей, она была в тяжелом состоянии и находилась на искусвенной вентиляции легких. Врачи сделали все, чтобы ее спасти, боролись за ее жизнь до последнего, но женщина скончалась, сообщает региональный оперштаб по коронавирусу.

Теги: коронавирус , медицина , смерть
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