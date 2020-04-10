Александр Моор продлил запрет на работу ТРЦ, общепита и предприятий сферы услуг до 30 апреля

Ситуация с распространением коронавируса в Тюменской области стабильна, но для сохранения этой стабильности необходимо соблюдать ранее установленный режим.

В сязи с этим до 30 апреля продлен запрет на работу торгово-развлекательных центров, заведений общесвенного питания и сферы услуг. Запрещено посещение парков, скверов и других общесвенных мест.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире заявил о продлении сроков мер профилактики: