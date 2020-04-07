Депутаты помогают одиноким горожанам пережить самоизоляцию

12:12 07 апреля 2020
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duma.tyumen-city.ru
Продолжение: В Тюменской области за сутки подтвердилось 7 новых случаев коронавируса

Тюменская городская дума включилась в проект "Своих не бросаем" - депутаты вместе с волонтерами доставляют продукты питания пожилым жителям.

Накануне депутат Сергей Пыхалов и члены профсоюза сотрудников органов внутренних дел и вооруженных сил Тюменской области доставили одиноким пенсионерам продукты и товары первой необходимости.

"Сейчас напряженное время для всех. Особо непросто приходится пожилым людям. Пенсионеры в группе риска, поэтому им рекомендовано на время прекратить походы по магазинам, аптекам и другим местам скопления людей. У нас сформировался активный волонтерский корпус, готовый оказать необходимую помощь пожилым тюменцам в период самоизоляции", – прокомментировал Сергей Пыхалов.

Теги: депутаты , пенсионеры , Тюменская городская дума
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