Депутаты помогают одиноким горожанам пережить самоизоляцию

Тюменская городская дума включилась в проект "Своих не бросаем" - депутаты вместе с волонтерами доставляют продукты питания пожилым жителям.

Накануне депутат Сергей Пыхалов и члены профсоюза сотрудников органов внутренних дел и вооруженных сил Тюменской области доставили одиноким пенсионерам продукты и товары первой необходимости.

"Сейчас напряженное время для всех. Особо непросто приходится пожилым людям. Пенсионеры в группе риска, поэтому им рекомендовано на время прекратить походы по магазинам, аптекам и другим местам скопления людей. У нас сформировался активный волонтерский корпус, готовый оказать необходимую помощь пожилым тюменцам в период самоизоляции", – прокомментировал Сергей Пыхалов.