На улицы Тюмени вышли специальные патрули

15:06 04 апреля 2020
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sun1-83.userapi.com
| Фото: sun1-83.userapi.com

Полиция соместно с администрацией города с 4 апреля в ежедневном режиме будет проводить разъяснительную работу с гражданами о недопустимости нарушения режима самоизоляции. 

 В связи с угрозой распространения коронавируса, правительство Тюменской области с 3 апреля ввело режим обязательной для всех самоизоляции. Гражданам любого возраста разрешено выходить из дома только в случае острой необходимости -  в ближайшую аптеку, в магазин, чтобы выбросить мусор и выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Патрули будут проводить с населением профилактические беседы, наблюдать, как жители города соблюдают запрет на посещение скверов, парков, игровых и спортивных площадок, других общесвенных зон.

В случае спорных ситуаций сотрудник обязан будет вызвать наряд полиции, сообщает администрация города.

Теги: администрация Тюмени , коронавирус , полиция , профилактика , рейд
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