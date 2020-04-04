На улицы Тюмени вышли специальные патрули

Полиция соместно с администрацией города с 4 апреля в ежедневном режиме будет проводить разъяснительную работу с гражданами о недопустимости нарушения режима самоизоляции.

В связи с угрозой распространения коронавируса, правительство Тюменской области с 3 апреля ввело режим обязательной для всех самоизоляции. Гражданам любого возраста разрешено выходить из дома только в случае острой необходимости - в ближайшую аптеку, в магазин, чтобы выбросить мусор и выгулять домашних животных в радиусе 100 метров от дома.

Патрули будут проводить с населением профилактические беседы, наблюдать, как жители города соблюдают запрет на посещение скверов, парков, игровых и спортивных площадок, других общесвенных зон.

В случае спорных ситуаций сотрудник обязан будет вызвать наряд полиции, сообщает администрация города.