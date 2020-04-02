В Тюменской области с 3 апреля вводится режим обязательной самоизоляции

Губернатор Тюменской области Александр Моор подписал постановление о введении c 3 апреля режима самоизоляции в регионе.

Принятое решение глава региона прокомментировал в официальных аккаунтах в соцсетях -

Режим самоизоляции касается всех граждан, независимо от возраста. Из дома можно выходить только в случае крайней необходимости, до ближайшего магазина, мусорного контейнера и для выгула домашних животных. Исключением являются те, кто согласно закодонательству и нормативно-правовымактам должен продолжать трудовую деятельность.

Для контроля передвижения населения будут использоваться разные инструменты , в том числе данные сотовых операторов, отметил губеранатор. Также от напомни, что согласно внесенным в Административный кодекс РФ поправкам, теперь ко всем, кто нарушает режим самоизоляции и другие предписания Роспотребнадзора могут применяться административные меры, а при определенных последствиях - и уголовная ответсвенность.

"На заседении регионального штаба принято решение ужесточить меры. Пока мы не вводим систему специальных пропусков. Сегодня органы полиции, Роспотребнадзора обладают необходимыми правами для того, чтобы остановить человека и поинтересоваться о целях его нахождения на улице. Существующих и недавно принятых нормы законодательсва достаточно для того, чтобы призвать нарушителя к ответственности", - сообщил глава региона.

В целом ситация в Тюменской области стабильная, но напряженная. Я уверен, что только все вместе, проявив гражденскую отвественность и солидарость, мы сможем ответить на все вызовы", - обратился к жителям региона Александр Моор.

Добавим, что в Югре режим обязательной самоизоляции начал действовать с 31 марта, на Ямале - с 1 апреля.

Татьяна Тихонова