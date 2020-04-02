Единая горячая линия по коронавирусу запущена в Тюменской области

В Тюменской области открыта единая горячая линия по COVID-19.

По единому номеру 8-800-234-35-22 принимаются:

🔹 вопросы о мерах профилактики, медицинской помощи

🔹 вопросы о защите прав предпринимателей и работников

🔹 заявки от граждан, вернувшихся из-за границы

🔹 вопросы о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма

🔹 вопросы оформления трудовых отношений

🔹 порядок постановки на учет в качестве безработных

🔹 порядок назначения и выплаты пособий по безработице

🔹 получить комментарий специалиста департамент труда и занятости населения либо центра занятости населения

Прежние горячие линии, отвечающие на вопросы по COVID-19, также продолжают принимать зонки от населения.