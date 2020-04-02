Единая горячая линия по коронавирусу запущена в Тюменской области

В Тюменской области открыта единая горячая линия по COVID-19.
По единому номеру 8-800-234-35-22 принимаются:
🔹 вопросы о мерах профилактики, медицинской помощи
🔹 вопросы о защите прав предпринимателей и работников
🔹 заявки от граждан, вернувшихся из-за границы
🔹 вопросы о работе различных сфер бизнеса, при необходимости оператор соединит со специалистами регионального департамента потребительного рынка и туризма
🔹 вопросы оформления трудовых отношений
🔹 порядок постановки на учет в качестве безработных
🔹 порядок назначения и выплаты пособий по безработице
🔹 получить комментарий специалиста департамент труда и занятости населения либо центра занятости населения
Прежние горячие линии, отвечающие на вопросы по COVID-19, также продолжают принимать зонки от населения.
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