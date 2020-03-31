Полиция Тюмени проверяет, как граждане соблюдают запрет на посещение скверов и парков, закрытых из-за коронавируса

18:30 31 марта 2020
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Решением городского оперативного штаба в Тюмени c 31 марта введены дополнительные меры в части профилактики распространения коронавируса. Среди них - запрет на посещение  парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест.

Специалисты управ уже сделали ограждения всех мест отдыха. Въезд запрещен на все стоянки и парковки возле Гилевской рощи, эко-парка "Затюменский" и других популярных парков и скверов, сообщили в администрации города.

Патрулирование этих территорий осуществляют 39 сотрудников полиции. Они проверяют, как население соблюдает введеные запреты, и проводят профилактические беседы с гражданами, разъясняя необходимость соблюдения карантинных мер.

"Не подвергайте свое здоровье и здоровье своих близких опасности. Соблюдайте введенные ограничительные меры!" -  обратился к жителям города заместитель начальника отдела информации и общесвенных свяей УМВД России по Тюменской оласти Антон Каморников.

Если вы стали очевидцем таких нарушений в Тюмени,  можете сообщать об этом в полицию по телефону 291-613.

Теги: автопарковки , карантин , коронавирус , парки , полиция
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