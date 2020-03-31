Полиция Тюмени проверяет, как граждане соблюдают запрет на посещение скверов и парков, закрытых из-за коронавируса

Решением городского оперативного штаба в Тюмени c 31 марта введены дополнительные меры в части профилактики распространения коронавируса. Среди них - запрет на посещение парков, скверов, набережных, детских площадок и других общественных мест.

Специалисты управ уже сделали ограждения всех мест отдыха. Въезд запрещен на все стоянки и парковки возле Гилевской рощи, эко-парка "Затюменский" и других популярных парков и скверов, сообщили в администрации города.

Патрулирование этих территорий осуществляют 39 сотрудников полиции. Они проверяют, как население соблюдает введеные запреты, и проводят профилактические беседы с гражданами, разъясняя необходимость соблюдения карантинных мер.

"Не подвергайте свое здоровье и здоровье своих близких опасности. Соблюдайте введенные ограничительные меры!" - обратился к жителям города заместитель начальника отдела информации и общесвенных свяей УМВД России по Тюменской оласти Антон Каморников.

Если вы стали очевидцем таких нарушений в Тюмени, можете сообщать об этом в полицию по телефону 291-613.