В Тюмени закрыли для посещений скверы и парки

С 31 марта в Тюменской области введены дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Одна из них - запрет на посещение общественных мест, в том числе скверов, парков, скверов, набережных, детских площадок и так далее.

К утру городские службы закрыли забором Цветной бульвар со всех сторон и обтянули лентой прилегающие к нему пешеходные дорожки и скамейки.