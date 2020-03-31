В Тюмени закрыли для посещений скверы и парки

С 31 марта в Тюменской области введены дополнительные меры для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции. Одна из них - запрет на посещение общественных мест, в том числе скверов, парков, скверов, набережных, детских площадок и так далее.
К утру городские службы закрыли забором Цветной бульвар со всех сторон и обтянули лентой прилегающие к нему пешеходные дорожки и скамейки.
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