Союзмультфильм выпустил мини-ролики о том, как не заболеть коронавирусом

Союзмультфильм запустил серию мини-роликов про то, как нужно вести себя в период пандемии и сохранять самообладание. Советы детям и взрослым дают персонажи всеми любимых мульфильмов почтальон Печкин из Простоквашино", Винни-Пух, Мойдодыр и Карлсон.

Восемь серий размещены в официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в соцсетях и сопровождаются призывом: "Собрали важные советы от наших героев — они актуальны каждый день, и не только при пандемии. Сохраняйте и делитесь с близкими!"