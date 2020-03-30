Союзмультфильм выпустил мини-ролики о том, как не заболеть коронавирусом

13:15 30 марта 2020
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Союзмультфильм запустил серию мини-роликов про то, как нужно вести себя в период пандемии и сохранять самообладание. Советы детям и взрослым дают персонажи всеми любимых мульфильмов почтальон Печкин из Простоквашино",  Винни-Пух, Мойдодыр и Карлсон.

Восемь серий размещены в официальных аккаунтах "Союзмультфильма" в соцсетях и сопровождаются призывом: "Собрали важные советы от наших героев — они актуальны каждый день, и не только при пандемии. Сохраняйте и делитесь с близкими!"

Теги: коронавирус , мультфильм , профилактика , эпидемия
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