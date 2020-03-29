В Тюменской области введут беспрецедентные меры поддержки малого и среднего бизнеса

В Тюменской области разработали ряд мер по поддержке малого и среднего бизнеса в связи с коронавирусом. Они позволят оставить у тюменских предпринимателей порядка 3 млрд рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор планирует выйти с этими предложениями к депутатам Тюменской областной Думы.

В частности, планируется снизить выплаты по УСН (упрощенная система налогообложения) с 6% до 1% на весь 2020 год, предприятия и компании, работающие в отраслях, наиболее пострадавших из-за коронавируса, освободить от уплаты налога на имущество организаций.

Также предложено освободить от уплаты транспортного налога в 2020 году предприятия, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса сферах. Снять транспортный налог за 2019 год с ИП, работающих в этих же сферах.

Кроме того, установить на 2020 год размер потенциально возможного к получению ИП годового дохода в размере 16,66 рубля (в том числе с работника, 1 кв. м, единицы транспортного средства). Стоимость патента будет составлять 1 рубль.

Органам местного самоуправления рекомендуют установить значение корректирующего коэффициента К2 для всех видов деятельности в размере 0,005 по ЕНВД.

Также прозвучало предложение дать отсрочку до 2021 года по арендным платежам государственного и муниципального имущества за период с 1 марта по 31 декабря 2020 года.

Все перечисленные выше решения главы региона рассмотрят депутаты областной думы, и после этого они могут быть введены на территории области.

"Этот пакет мер - не последний и не исчерпывающий. Будем вместе с предпринимательским сообществом следить за ситуацией", - подытожил Александр Моор.