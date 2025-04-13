На "Дне открытых дверей" тюменцам помогут задекларировать доходы по форме 3-НДФЛ

30 апреля завершается декларационная кампания. Тюменцам нужно отчитаться о доходах, полученных в 2024 году, по форме 3-НДФЛ. В Тюменской области это касается 37,5 тыс. физических лиц. Из них 57% продали недвижимость, 37% - транспорт раньше минимального срока владения (3 и 5 лет). Более 25% граждан выполнили свою обязанность. Начисленный налог нужно будет оплатить до 15 июля.

Для граждан, которые имеют обязательства по декларированию доходов, во всех налоговых органах региона работают гостевые компьютеры, предоставляются консультации по заполнению бланков.

17 апреля в Тюменской области пройдет "День открытых дверей". С 9 до 20 часов специалисты проконсультируют граждан о налоговом законодательстве и порядке заполнения 3-НДФЛ и, в случае необходимости, окажут практическую помощь, - сообщает Вслух.ру.