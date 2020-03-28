Нарушителям санитарно-эпидемиологических правил грозит административная или уголовная ответственность

Роспотребнадзор напоминает тюменцам и, в особенности, предпринимателям и руководителям, что за нарушение в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения предусмотрена административная ответственность.

Штраф для рядовых граждан составляет от 100 до 500 рублей, для должностных лиц - от 500 до 1000 рублей. Для лиц, ведущих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, предусмотрен штраф от 500 до 1000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Юридическим лицам грозит штраф от 10 000 до 20 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Стоит также знать, что если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание, отравление людей либо смерть человека - предусмотрена уголовная ответственность!

Напомним, губернатор Тюменской области подписал постановление, по которому с 28 марта по 5 апреля в регионе приостанавливается деятельность предприятий розничной торговли, кроме аптек, торговых объектов с продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Деятельность ТРЦ на этот период также прекращается. Вся бытовая сфера точно также приостанавливает свою деятельность. Рестораны, кафе, столовые и прочие заведения общепита будут работать на вынос и доставкой на дом.