Что делать, если работодатель заставляет выйти на работу в выходную неделю?

16:04 28 марта 2020
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Продолжение: Тюменцам напоминают о штрафах за нарушение трудового законодательства

Дни с 28 марта по 5 апреля согласно указу президента в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение опасной вирусной инфекции.

Если ваш работодатель с этим не согласен и необоснованно, на ваш взгляд, заставляет вас выйти на работу– обращайтесь в надзорные службы.

Подать жалобу, если ваши трудовые права нарушены (например, вас вынуждают писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты) – Госинспекция по труду.

Подать жалобу на невыполнение указа президента можно в Роспотребнадзор.

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