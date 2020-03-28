Что делать, если работодатель заставляет выйти на работу в выходную неделю?

Дни с 28 марта по 5 апреля согласно указу президента в России объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. Это необходимо для того, чтобы предотвратить распространение опасной вирусной инфекции.

Если ваш работодатель с этим не согласен и необоснованно, на ваш взгляд, заставляет вас выйти на работу– обращайтесь в надзорные службы.

Подать жалобу, если ваши трудовые права нарушены (например, вас вынуждают писать заявление на отпуск без сохранения зарплаты) – Госинспекция по труду.

Подать жалобу на невыполнение указа президента можно в Роспотребнадзор.