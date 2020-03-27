В Тюменской области проверку на коронавирус прошел 3 671 человек

15:12 27 марта 2020
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Продолжение: Провериться на коронавирус в Тюмени можно в частной клинике

Роспотребнадзор сообщил, что по данным на 27 марта на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) в регионе проверен 3 671 человек: 2 490 человек обследовал Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области и 1 181 сдали тесты в медицинских организациях.

С тестами по коронавирусу работают лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области, а также лаборатории ОКБ №1, областной инфекционной больницы и областного кожно- венерологического диспансера. Готова к проведению аналогичных исследований лаборатория клиники ООО "Доктор АРБИТАЙЛО". 

В медицинских организациях независимо от форм собственности исследуется биоматериал исключительно от здоровых лиц (без признаков заболевания). Биоматериал от людей с признаками заболевания и приехавших из-за рубежа, контактных с инфицированным исследуется только в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области". 

В настоящее время тюменские лаборатории могут исследовать до 500 проб в сутки. В первую очередь анализы сдают те, кто контактировал с заболевшим, те, кто приехал из-за рубежа (на 10-й день нахождения под медицинским наблюдением), пациенты с внебольничной пневмонией. 

Теги: covid19 , анализ , коронавирус , медицина , Роспотребнадзор
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