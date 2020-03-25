В Тюменской области созданы диспетчерские службы для работы с одинокими пожилыми и маломобильными

В городах и районах Тюменской области при комплексных центрах социального обслуживания населения в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции организованы диспетчерские службы. В них могут обратиться одинокие пенсионеры и одинокие маломобильные инвалиды, которым нужна помощь волонтеров в доставке на дом продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств.
В центры также можно обратиться за психологической поддержкой, если вы обеспокоены и встревожены из-за ситуации в связи с коронавирусной инфекцией.
Граждане, находящиеся на самоизоляции, также могут получить по телефону консультацию об организациях, магазинах, аптеках, где бесконтактно можно заказать доставку на дом еды, предметов первой необходимости, лекарств.
Консультационный пункт для одиноких пожилых людей, инвалидов и матерей-одиночек с детьми до 3-х лет в Тюмени: 8-800-201-41-41
Телефоны диспетчерских служб в районах и городах Тюменской области:
|Абатский район
|тел. (34556) 52-0-65
|Армизонский район
|тел. (34547) 2-33-52, 2-42-21
|Аромашевский район
|тел. (34545) 2-25-01
|Бердюжский район
|тел. (34554) 2-28-64
|Вагайский район
|тел. (34539) 2-36-44
|Викуловский район
|тел. (34557) 2-38-73
|Голышманский округ
|тел. (34546) 2-55-12
|Заводоуковский округ
|тел. (34542) 2-16-59
|Исетский район
|тел. (34537) 2-17-67
|Ишим
|тел. (34551) 7-42-61
|Ишимский район
|тел. (34551) 5-13-34
|Казанский район
|тел. (34553) 4-12-35
|Нижнетавдинский район
|тел. (34533) 2-42-81
|Омутинский район
|тел. (34544) 3-17-90
|Сладковский район
|тел. (34555) 2-30-40
|Сорокинский район
|тел. (34550) 2-23-04
|Тобольск
|тел. (3456) 24-12-00
|Тобольский район
|тел. (3456) 22-22-32
|Тюменский район
|тел. (3452) 76-40-02
|Уватский район
|тел. (34561) 2-16-37
|Упоровский район
|тел. (34541) 3-16-95
|Юргинский район
|тел. (34543) 2-42-60
|Ялуторовск
|тел. (34535) 3-31-36
|Ялуторовский район
|тел. (34535) 2-04-55
|Ярковский район
|тел. (34531) 2-51-07
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