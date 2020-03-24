Запсибкомбанк призвал клиентов пользоваться онлайн-сервисами

Запсибкомбанк в условиях профилактики распространения коронавируса призвал клиентов активнее использовать дистанционные формы обслуживания.

Специально для клиентов Запсибкомбанка действуют бесплатные онлайн-сервисы, через которые можно управлять своими финансами без посещения офиса банка.

Для физических лиц

Всегда в доступе интернет-банк и мобильное приложение Запсибкомбанка:

1) оплата счетов - коммунальных платежей, мобильной связи, интернета, налогов, штрафов и так далее. Подробный перечень на сайте или в личном кабинете сервиса "Интернет-банк".

2) пополнение карт Запсибкомбанка: пользователи интернет-банка и его мобильных приложений могут перевести деньги на карту Запсибкомбанка с карт других банков. Комиссия за пополнение отсутствует.

3) вклады: возможность пополнения, закрытия, частичного снятия.

4) кредиты: совершение платежей по графику или досрочно, настройка автогашения к своему кредиту.

Для корпоративных клиентов

Система "ЗапСиб iNet" позволяет:

1) удаленно управлять расчетными и валютными счетами компании, зарплатным проектом;

2) полностью контролировать банковские операции;

3) управлять депозитами;

4) просматривать информацию по кредитам.

Обслуживание в онлайн-сервисах Запсибкомбанка не просто удобно, но и ВЫГОДНО:

Для физических лиц ставки по вкладу выше, а для бизнеса подключение услуги "Пополнение счёта в банкоматах банка" - бесплатно.

Президент Запсибкомбанка Александр Сурин:

Комфорт и безопасность обслуживания клиентов Запсибкомбанка - безусловный приоритет нашей работы, поэтому для минимизации любых возможных рисков мы рекомендуем пользоваться дистанционными сервисами. Уверен, что наши онлайн-ресурсы помогут вам легко и своевременно управлять своими финансами независимо от внешних обстоятельств.

По срочным вопросам можно проконсультироваться по телефону горячей линии 8-800-100-50-05 (звонок по России бесплатный)