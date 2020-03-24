Китайцы рассказали, чем лечили пациентов с коронавирусной пневмонией

В общей сложности в Китае 91,5% пациентов с коронавирусной пневмонией лечились с использованием методов традиционной китайской медицины. В 90% случаев это дало положительный результат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу парткома Госуправления КНР по делам традиционной китайской медицины Юй Яньхуна.

По его словам, лучше всего зарекомендовали себя два препарата. Пациентов со слабыми симптомами COVID-19 лечили пилюлями, изготовленных из 13 цветов и трав. Они снимают жар, облегчают кашель, помогают при воспалении легких, а также обладают общетонизирующим действием. Препарат получил признание итальянских врачей – в Италию для борьбы с коронавирусной пневмонией уже отправлено 100 тысяч упаковок этих пилюль, скоро будет отправлено еще 100 тысяч.

Пациентов в критическом состоянии лечили в том числе при помощи инъекций препарата, приготовленного из экстракта пяти лекарственных растений. Он хорошо помогает при сепсисе, предотвращает чрезмерную сворачиваемость крови при высоких температурах, обладает хорошим противовоспалительным действием.