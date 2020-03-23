Тюменцам вернут деньги за билеты на отмененные концерты и спектакли

Из-за угрозы распространения коронавируса концерты, представления и спектакли, которые должны были пройти в филармонии, тюменском и тобольском драмтеатрах, ДК "Нефтяник" и в кукольном театре отменены до 10 апреля.

Тем, кто приобрел билеты заранее, компенсируют затраты. Если вы купили билет на сайте, то деньги автоматически вернутся на банковскую карту. При покупке через кассу, нужно обратиться туда же до 31 мая.

Телефон горячей линии по вопросам возврата билетов на мероприятия Тюменского концертно-театрального объединения: 68-77-77.