ТОП-10 поводов для самоизоляции тюменцев

11:35 19 марта 2020
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Продолжение: Участники досрочного ЕГЭ напишут экзамены в основной период

Для профилактики распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) рекомендуется не посещать массовые мероприятия. Чтобы нам с вами не скучать, мы в NewsProm.Ru подготовили список виртуальных экскурсий, полезных ресурсов, интерактивных площадок, трансляций и выставок.

Для тех, кто действительно любит музыку и не хочет прекращать танцевать, ресурс STAY обещает организовать онлайн-концерты

Тюменский драматический театр запустил под кодовым названием "АНТИВИРУС ТБДТ" в онлайн-пространство серию встреч, просмотров спектаклей, стримов, экскурсий, лекций. Следить за ними можно в аккаунтах театра в InstagramВКонтакте и Facebook, а также на YouTube канале.

Онлайн-кинотеатр Okko предоставил промокод на 14 дней подписки "Оптимум" людям, которые вынуждены остаться дома из-за коронавируса. Подробнее здесь.

Teatr To Go в аккаунте Instagram публикует онлайн-трансляции спектаклей. Занимайте места!

Для любознательных Яндекс создал онлайн-карту распространения коронавируса в России и мире. 

Эрмитаж обещает в ближайшие дни составить подробное расписание онлайн-трансляций, показов фильмов и программ. Их можно будет увидеть в официальных аккаунтах социальных сетей музея и на сайте в обычные часы работы.  Кстати, недавно вышедший фильм "Эрмитаж. Снято на iPhone" - кинопутешествие по музею доступен в официальной группе Эрмитажа в соцсети "ВКонтакте".

"Летучий театр" в Сургуте показывает спектакли онлайн. Запись трансляций можно посмотреть здесь.

Большой театр совместно с компаниями Pathé Live и Bel Air Media проводит прямые трансляции балетных спектаклей в кинотеатры всего мира.

На портале "Культура.рф" собраны записи более 800 спектаклей, представляющих сокровищницу русского театра. 

Виртуальные выставки для посетителей доступны на сайтах Государственного исторического музея и ГМИИ имени Пушкина.

Третьяковская галерея также приглашает на свой канал для увлекательного просмотра.

Если вы знаете о других трансляциях или онлайн-экскурсиях, сообщайте на почту: edit@newsprom.ru или в комментариях под статьей, а мы с удовольствием составим новый топ и опубликуем его.

Теги: досуг , коронавирус , онлайн
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