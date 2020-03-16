Тюменский индустриальный университет переводит своих студентов на дистанционное обучение

16:32 16 марта 2020
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В Тюменском индустриальном университете с 17 марта до особого распоряжения учебные занятия по образовательным программам среднего общего, среднего профессионального, высшего образования и дополнительным профессиональным программам будут проходить в электронной информационно-образовательной среде.

Профессорско-преподавательский состав университета также переведен на удалённый режим работы. Всем сотрудникам и студентам университета рекомендовано проявлять повышенные меры индивидуальной санитарной защиты.


Принимаемые меры направлены на защиту здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций в связи с неблагополучной ситуацией по новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии с приказом главы Министерства науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, сообщает пресс-служба ТИУ.

Теги: covid19 , коронавирус , ТИУ
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