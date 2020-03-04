Тюменские власти обсудили меры защиты региона от коронавируса

В правительстве Тюменской области 4 марта прошло заседание оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Дополнительные меры разработаны и внесены в региональный план организационных санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий в рамках исполнения рекомендаций и поручений правительства Российской Федерации и федерального штаба и в связи с ростом числа стран, где выявлены заболевшие, сообщает пресс-служба губернатора.

В регионе усилен санитарно-карантинный контроль, все граждане, прибывающие из неблагополучных по эпидемиологической ситуации Китая, Ирана, Кореи, Италии и других государств сразу попадают под медицинское наблюдение и проходят лабораторное обследование на выявление вируса. В аэропорту Рощино для мониторинга пассажиров установлены два современных стационарных тепловизора, данные которых в режиме онлайн отслеживают сотрудники регионального Роспотребнадзора, сообщила главный санитарный врач Галина Шарухо.

Медицинские организации и специалисты готовы бороться с распространением болезни. В регионе есть запас средств индивидуальной защиты, медики стопроцентно обеспечены необходимым оборудованием, дезинфицирующими средствами, сказала директор департамента здравоохранения Инна Куликова. К тому же в регионе уже отработан алгоритм действий по профилактике распространения коронавируса, выявлению заболевших и принятию дальнейших мер, напомнила она участникам заседания.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции региональный штаб решил:

- усилить дезинфекционный режим во всех организациях и учреждениях с массовым пребыванием людей. Сюда входит проведение текущей дезинфекции поверхностей, обеззараживание воздуха бактерицидными установками, частое проветривание помещений;

- прибывающих из КНР граждан изолировать на 14 дней;

всем госпитализированным пациентам с внебольничными пневмониями придется пройти лабораторное исследование на наличие коронавирусной инфекции COVID-19.