Все граждане, находившиеся в Тюмени на карантине по коронавирусу, здоровы и отправляются домой

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Граждане России и стран ближнего зарубежья, проходившие в загородном санатории "Градостроитель" карантинные мероприятия в связи с выездом из Китая, где наблюдается вспышка опасного инфекционного заболевания, здоровы и готовы к отправке в свои регионы. Об этом в ходе брифинга заявила директор областного департамента здоавоохранения Инна Куликова.

С 5 февраля в течение 14 дней наблюдение за пациентами вели 75 сотрудников круглосуточно. Выполнялись исследования по тем вопросам, которые возникали во время их прибывания в санатории. Карантин закончится и для тех эвакуированных из Китая, кто проходил его в инфекционной больнице.

18 февраля пришли последние результаты повторных анализов на коронавирусную инфекцию из новосибирского научного центра "Вектор". Все эвакуированные из Китая в Тюмень здоровы. "Российские тесты на коронавирус были использованы, специалисты забирали анализы у наших гостей в двух экземплярах для НИИ краевой инфекционной патологии и в институт "Вектор". Было забрано несколько в большей кратности анализов, чем требовалось, зато теперь мы точно понимаем, что никто из наших граждан не привез из Уханя коронавирус", - подчеркнула Инна Куликова.

В блоках санатория, где проживали гости, будут проведены дезинфекционные мероприятия. "За несколько дней мы введем санаторий "Градостроитель" в нормальную работу, начнем дезинфекцию, как только проводим последнего гостя. Информации о том, что в регион направят ещё эвакуированных из Китая, у меня нет", - отвечая на вопросы журнналистов, отметила директор департамента здравоохранения.