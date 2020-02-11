Китайскую студентку, которая переболела коронавирусом, выписали из тюменской больницы

Студентка ТИУ, которая была госпитализирована в инфекционную больницу Тюмени с диагнозом "коронавирус", 11 февраля выписали из стационара. Она полностью здорова и не представляет представляет никакой опасности для окружающих. Об этом журналистам сообщила руководитель областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

Заболевание у девушки протекало в легкой форме, с небольшим подъемом температуры, невыраженной симптоматикой, поэтому ей было назначено обычное лечение, как при любом остром респираторном вирусном заболевании. Каких-то специальных медицинских мероприятий не требовалось, отметила Инна Куликова.

"Лабораторные исследования показали, что все хорошо у этой девушки. Сегодня мы ее выписали с цветами, шариками. Она была очень рада. Мы тоже очень рады за нее и счастливы, что все так хорошо закончилось для нее в этой истории. Она совершенно здорова и не представляет никакой опасности для окружающих", - заявила глава департамента.

Главный государственный санитарный врач по Тюменской области, глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо добавила, что китаянка может приступить к занятиям в университете: "Нет никаких ограничений для ее передвижения или обучения в институте, она может уже заниматься, ходить на занятия, путешествовать — никакой опасности нет".

Что касается контактировавших с девушкой людей, которые были госпитализированы позже, то они тоже здоровы. После сдачи повторных анализов и истечении 14 суток они тоже будут выписаны из больницы, отметила руководитель департамента здравоохранения.