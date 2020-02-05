Тюмень примет на карантин туристов из Китая

Граждан РФ, Украины, Казахстана и Белоруссии, которые с 23 января находились в карантинной зоне в Ухани, в Тюмень доставят двумя самолетами Минобороны.

Все пассажиры при посадке в самолеты обследованы, признаков нового типа коронавируса у них не обнаружено По прилету в Тюмень они спецальными автобусами будут доставлены в загородный реабилитационный центр "Градостроитель", где проведут 14 дней.

Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор совместно с с главным государственным санитарным врачом России Анной Поповой:

Анна Попова подчеркнула, что в Россию возращаются только люди в "клинически здоровом состоянии на тот момент, когда она попали на борт". В перелете их сопровождают вричи, вирусологи. Им постоянно измеряют Все находятся в масках, чтобы максимально сохранить зодоровье. Их соптоснно проверяют температруту, осатривают. При преземдениеии их осомтрят еще раз и на летном поле проведут досмотр пограничный контроль.

По словам Поповой, Тюменская облатсь в качестве карантинной площадки выбрална в сязи с тем, что уже зарекомендовала себя самым лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом. "Организационные мероприятия, полная минимизация рисков для населения, которая подтвердилась тем, что ни у одного из контактировавших с девушкой лиц нет распространения. Мы осмотрели и обследовали всех. На сегодняшний день развития процесса нет", - сообщила она.

"Мы подготовили для приема наших сограждан и жителей других государств загородный реабилитационный ценр. Он находится в 30 километрах от Тюмни со всей автономной инфраструктурой. Наша главная задача - создать дл них максимально комфортные устовия пребывания в течение 14дней", - отметил Александр Моор.