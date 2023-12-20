Ямал усилил меры борьбы с гриппом и ОРВИ

В ЯНАО наблюдается сезонный подъем заболеваемости вирусными инфекциями: за прошлую неделю в округе зарегистрировано 10 тысяч заболевших. Пик заболеваемости пришелся на первый месяц зимы, как и прогнозировали ямальские врачи, сообщает пресс-служба губернатора округа.

Преимущественно медики фиксируют грипп и коронавирус, большинство болеют без тяжелых осложнений. Под круглосуточным наблюдением в больницах находятся 316 человек, в основном это дети, пожилые и пациенты с хроническими заболеваниями.

Мария Захарова, первый замдиректора департамента здравоохранения ЯНАО:

Амбулаторные службы Ямала работают в оперативном режиме, вызовы обслуживаются до 21.00 часа. При высокой температуре и плохом самочувствии нужно находиться дома и ожидать врача. Если состояние позволяет, можно самостоятельно обратиться в кабинет неотложной помощи для пациентов с ОРВИ, они есть во всех поликлиниках. Потоки с пациентами неинфекционного профиля разграничены. Масочный режим обязателен.

Ежедневно ямальские врачи обслуживают порядка 10 тысяч вызовов на дом. В крупных городах число вызовов достигает полутора тысяч. В больницах развернуто 338 коек, при необходимости их количество будет увеличено вдвое. В медучреждениях создан запас дезсредств, масок, лекарственных препаратов, тест-систем. В инфекционных стационарах установлено 184 аппарата ИВЛ, что вдвое больше реальной потребности.

Отмечается, что подавляющее число пациентов, находящихся на больничных койках, не вакцинированы от коронавируса и гриппа, хотя вакцины есть, желающие могут и сейчас привиться "Конвасэлом" от коронавируса.

Медработники региона призывают ямальцев соблюдать меры профилактики, лучшей из которых является вакцинация. При первых симптомах болезни нужно максимально ограничить контакты, остаться дома и вызвать врача.

Что касается Тюменской области, то региональное управление Роспотренадзора заявило, что на неделе с 11 по 17 декабря в регионе по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ снизилась на 18,8 %, коронавирусной инфекцией - на 32 %.