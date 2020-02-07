Александр Моор назвал тюменских врачей настоящими героями

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Тюменские врачи проведут две недели в санатории "Градостроитель" вместе с гражданами, вывезенными из китайского Уханя, где в начале года была зарегистрирована вспышка коронавируса. Почему именно тюменские врачи выбраны для наблюдения за состоянием здоровья эвакуированных, 6 февраля в прямом эфире ответил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В медицине есть много направлений, где нам еще есть над чем работать и чему учиться. Но я также знаю, что есть то, чему люди приезжают учиться у нас. Организация карантина – ответственная задача. Мы знаем, как это сделать, - заявил Моор.

С помещенными на карантин людьми в санатории "Градостроитель" работают около 60 человек, включая врачей, другой медицинский и обслуживающий персонал. При контакте с гостями они соблюдают все меры биологической безопасности: надевают специальные костюмы, после контакта обрабатывают. Все они не могут покинуть территорию санатория в течение 14 дней, то живут там, работают, отдыхают, уточнил Александр Моор.

На работу в условиях карантина отбирали медиков, имеющих большой опыт работы с инфекциями. Однако это было добровольное решение врачей. "Число людей, которые были готовы работать в таких условиях, превысило число необходимых специалистов. И большое спасибо нашим сотрудникам. Они настоящие герои!" – отметил Александр Моор.