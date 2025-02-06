В Тюмени вспомнили, как пять лет назад одними из первых в России выявили коронавирус и приняли борт с пассажирами из Уханя

Фото из архива @operativnyishtabtyumen

Тюменская область одна из первых в России приобрела опыт организации противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Первые два случая заболевания коронавирусом в России были зафиксированы 31 января 2020 года в Тюменской области и Забайкальском крае. Историю о первом опыте опубликовало региональное управление Роспотребнадзора.

5 февраля 2020 года два самолета Воздушно-космических сил РФ со 144 пассажирами из города Ухань провинции Хубэй КНР приземлились в аэропорту "Рощино" Тюмени. Наш город оказался в центре всеобщего внимания.

Вспышка новой коронавирусной инфекции была зарегистрирована в городе Ухань Китайской Народной Республики в конце 2019 года. Этиологическим агентом стал вирус, относящийся к обширному семейству коронавирусов, которые могут вызывать заболевания у человека или животных. Новый коронавирус получил официальное название SARS-CoV-2 за сходство с вирусом, вызвавшим вспышку атипичной пневмонии в 2002-2003 годах.

Предположительно, коронавирус изначально распространялся среди животных, однако приобрел способность передаваться от человека к человеку, после чего стал активно распространяться в человеческой популяции.

Официально Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала вспышку коронавируса 31 декабря 2019 года, а чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение, объявила 30 января 2020 года.

Наш регион одним из первых приобрел опыт организации противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Первые два случая заболевания коронавирусом в России были зафиксированы 31 января 2020 года в Тюменской области и Забайкальском крае.

В начале февраля 2020 года в соответствии с поручением руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анной Поповой межведомственной рабочей группой, в которую вошли специалисты Роспотребнадзора и департамента здравоохранения Тюменской области, проведена оценка готовности лечебно-реабилитационного центра "Градостроитель" и возможности организации на его базе обсерватора для граждан, эвакуированных из г. Ухань провинции Хубэй (КНР). По результатам комиссионного обследования принято решение о развертывании обсерватора.

144 гражданина России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Таджикистана и Украины, прибывшие 5 февраля 2020 года в Тюмень, были размещены в обсерваторе. За их состоянием круглосуточно наблюдали 75 специалистов из медицинских организаций Тюмени, Управления Роспотребнадзора по Тюменской области и ФКУЗ РосНИПЧИ "Микроб" Роспотребнадзора. Персонал, контактировавший с пациентами, работал в противочумных костюмах I типа.

По истечении инкубационного периода (14 дней), получения отрицательных результатов по итогам двукратного обследования, проведенного Тюменским НИИКИП Роспотребнадзора, и при отсутствии лиц с признаками респираторных заболеваний, ограничительные мероприятия (карантин) на территории обсерватора были отменены, проведена заключительная дезинфекция.

"Первый опыт создания и работы обсерватора в Тюменской области оказался успешным. Межведомственное взаимодействие и реализация обоснованного комплекса организационных, санитарно-противоэпидемических и гигиенических мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тюменской области позволили обеспечить биологическую безопасность населения и не допустить осложнения эпидемиологической ситуации", - уверена в Роспотребнадзоре.

Кстати, в эти же дни в Тюменской области начал работу телеграм-канал "Оперативный штаб. Тюмень", где подробно освещались все события, связанные с пандемией, велась большая разъяснительная работа с населением и развенчивались разнообразные фейки. Теперь канал переименован в информационный центр правительства региона.