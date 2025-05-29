Сегодня семь лет, как Александр Моор возглавляет Тюменскую область. Поздравляем!

Сегодня ровно семь лет, как Александр Моор возглавляет Тюменскую область

29 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ "Об исполняющем обязанности Губернатора Тюменской области".

"Назначить Моора Александра Викторовича временно исполняющим обязанности Губернатора Тюменской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Тюменской области", - отмечено в тексте документа.

Выборы главы региона состоялись 9 сентября 2018 года: 65,86% жителей области отдали свои голоса за Александра Моора. Спустя пять лет, в 2023 году Александру Викторовичу доверили свои голоса 78,77% избирателей Тюменской области, включая Югру и Ямал.