В Тюмени идет стратсессия по созданию региональной инновационной экосистемы

В Тюмени стартовала стратегическая сессия о формировании региональной инновационной экосистемы на основе программ развития межуниверситетского кампуса, - об этом сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.
29 и 30 мая представители единой инвестиционной команды InvestTyumen, молодые специалисты, представители ВУЗов и студенты будут заниматься разработкой программ кампуса. В числе спикеров - директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолий Картухин.
В центре внимания:
▪️Технологическое перевооружение и модернизация индустрии
▪️Новые производства и трансфер технологии
▪️Локализация производства и кооперационные связи
▪️Человеческий потенциал и новые кадры
📍Мероприятие проходит в Тюменском технопарке.
Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".
Фото - департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru