В Тюмени идет стратсессия по созданию региональной инновационной экосистемы

13:05 29 мая 2025
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В Тюмени стартовала стратегическая сессия о формировании региональной инновационной экосистемы на основе программ развития межуниверситетского кампуса, - об этом сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

29 и 30 мая представители единой инвестиционной команды InvestTyumen, молодые специалисты, представители ВУЗов и студенты будут заниматься разработкой программ кампуса. В числе спикеров - директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолий Картухин.

В центре внимания:
▪️Технологическое перевооружение и модернизация индустрии‌
▪️Новые производства и трансфер технологии‌
▪️Локализация производства и кооперационные связи
▪️Человеческий потенциал и новые кадры

📍Мероприятие проходит в Тюменском технопарке.

Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото - департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области

 

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