В Тюмени идет стратсессия по созданию региональной инновационной экосистемы

В Тюмени стартовала стратегическая сессия о формировании региональной инновационной экосистемы на основе программ развития межуниверситетского кампуса, - об этом сообщили в областном департаменте инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

29 и 30 мая представители единой инвестиционной команды InvestTyumen, молодые специалисты, представители ВУЗов и студенты будут заниматься разработкой программ кампуса. В числе спикеров - директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Анатолий Картухин.

В центре внимания:

▪️Технологическое перевооружение и модернизация индустрии‌

▪️Новые производства и трансфер технологии‌

▪️Локализация производства и кооперационные связи

▪️Человеческий потенциал и новые кадры

📍Мероприятие проходит в Тюменском технопарке.

Тюменский кампус строится в рамках федерального проекта "Создание сети современных кампусов" нацпроекта "Молодежь и дети".

Фото - департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области