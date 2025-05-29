Моор позитивно оценивает ситуацию в сфере межнациональных отношений в регионе

Реализацию Стратегии государственной национальной политики обсудили на совещании, которое провели в Магнитогорске заместитель руководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов и полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.



Присутствующий на встрече губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале пишет: "Магомедсалам Магомедалиевич справедливо отметил, что ведущую роль в реализации национальной политики играют региональные и муниципальные органы власти".

Для обеспечения согласия и мира в нашей многонациональной стране очень важно делать акцент на адаптации мигрантов к нормам жизни в российском обществе, подчеркнул полпред главы государства.

"В Тюменской области мы активно сотрудничаем с региональными национально-культурными общественными объединениями и областным отделением Ассамблеи народов России.

Правительство региона на постоянной основе взаимодействует с органами внутренних дел и работодателями для пресечения нелегальной миграции. Вместе с правоохранителями мы оперативно реагируем на любые инциденты в сфере межнациональных отношений.

Анализ таких ситуаций показывает, что большинство из них происходят на чисто бытовой почве и не имеют межнациональной подоплеки", - отметил губернатор.

По данным Федерального агентства по делам национальностей, ситуацию в сфере межнациональных отношений позитивно оценивают 83% жителей Тюменской области. По этому показателю наш регион на втором месте в УФО.

"Благодаря эффективному межведомственному взаимодействию и активной жизненной позиции наших земляков всех национальностей наша работа по обеспечению межнационального мира и согласия дает результаты", - уверен Моор.