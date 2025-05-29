110 проектов на 107 млн рублей поддержаны по итогам конкурса для социально ориентированных НКО

110 проектов будут поддержаны по итогам конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций. Общая сумма грантов более 107 млн рублей, - об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"В этом году мы посвятили конкурс 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев в Тюменской области", - отметил он.

В итоге наибольшее количество проектов поддержано в направлениях, связанных с сохранением исторической памяти, поддержкой и сопровождением участников СВО и их семей.

Год от года расширяется география победителей, в этот раз они представляют сразу 14 муниципалитетов нашего региона (полный список здесь). К тому же в команды включены ветераны боевых действий. Работа над проектами поможет им быстрее вернуться к мирной жизни.

"Социально ориентированные НКО – важный инструмент нашей социальной политики. Общественники дополняют систему государственных гарантий. Как надежные партнеры они оперативно реагируют на сложные ситуации. За что им большое спасибо", - подытожил глава региона.