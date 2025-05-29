В Югре на встрече выпускников из-за перепутанной одежды был убит человек, убийцу ждет суд

Урайский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу завершил расследование дела против жителя Свердловской области 1967 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 1 февраля 2025 года в кафе поселка Мортка, где несколько компаний отмечали встречу выпускников, произошла ссора. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый перепутал верхнюю одежду и надел куртку незнакомого ему мужчины 1958 года рождения. В ходе конфликт обвиняемый ударил потерпевшего по лицу. Мужчина потерял равновесие и упал, получив серьезные травмы. Спустя несколько дней он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Следствие собрало достаточные доказательства, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.