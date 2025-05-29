В Югре на встрече выпускников из-за перепутанной одежды был убит человек, убийцу ждет суд

14:33 29 мая 2025
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Урайский межрайонный следственный отдел Следственного комитета России по Ханты-Мансийскому автономному округу завершил расследование дела против жителя Свердловской области 1967 года рождения. Его обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, 1 февраля 2025 года в кафе поселка Мортка, где несколько компаний отмечали встречу выпускников, произошла ссора. В состоянии алкогольного опьянения обвиняемый перепутал верхнюю одежду и надел куртку незнакомого ему мужчины 1958 года рождения. В ходе конфликт обвиняемый ударил потерпевшего по лицу. Мужчина потерял равновесие и упал, получив серьезные травмы. Спустя несколько дней он скончался в больнице, так и не придя в сознание.

Следствие собрало достаточные доказательства, и материалы дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июнь, 2025