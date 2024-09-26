Когда закрывают школы на карантин из-за ОРВИ и гриппа?

В Тюменской области наблюдается сезонный рост заболеваемости ОРВИ, по данным информцентра правительства, на начало этой недели в школах региона на дистанционное обучение переведено около 260 классов.
Напомним, учебный процесс в организациях, осуществляющих образовательную деятельность приостанавливается в случае отсутствия по причине гриппа и острых респираторных инфекций 20 и более процентов детей, решение об этом принимают сами школы.
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