В "Градостроителе" выясняют, куда поедут постояльцы после карантина

Ситуация в центре "Градостроитель", где карантин проходят эвакуированные из Китая граждане России и ближнего зарубежья, стабильная. Сейчас специалисты собирают информацию, кто из прибывших из Китая в какой город собирается уезжать после окончания карантина. Об этом сообщила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

Данные не окончательные, но предварительно наши сограждане отправятся в 44 города России.

Большинство собирается в Москву – 33 человека. Еще из популярных городов Санкт-Петербург и Барнаул (по девять человек). Восемь поедут в Челябинск, шесть – во Владивосток, пятеро – в Красноярск. По четыре человека разъедутся в Екатеринбург, Новокузнецк и Киров. Парами отправятся в Нижний Новгород, Самару, Ростов-на-Дону, Казань и Улан-Удэ. И еще 27 различных городов России – с севера на юг, с запада на восток: Псков, Астрахань, Кемерово, Благовещенск, Курск, Оренбург, Якутск, Ульяновск, Саратов, Ижевск, Омск, Иркутск и другие. В Тюмени остается один житель города и еще один житель Екатеринбурга.

Еще планируют свои маршруты домой или по делам граждане Республики Беларусь, Армении, Украины, Таджикистана, Узбекистана, Казахстана. Ближе к окончанию карантина эти данные будут еще уточняться.