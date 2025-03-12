Школьники крупных муниципалитетов Тюменской области из-за ОРВИ переходят на дистант

Школьники 9 муниципалитетов Тюменской области перейдут на дистанционный формат обучения с 17 марта по 22 марта, решение принято на заседании Областной санитарно-противоэпидемической комиссии.
Профилактические мероприятия введены в 9 муниципалитетах, в которых уровень заболеваемости ОРВИ превышает среднеобластной показатель: Тюмень, Тобольск, Ишим, Голышмановский и Заводоуковский муниципальные округа, Тюменский, Упоровский, Омутинский и Бердюжский районы.
Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлия Распопова:
Разобщение детей и подростков является эффективной мерой профилактики ОРВИ и гриппа и направлено на прерывание цепочки распространения вирусов. В образовательных учреждениях в этот период будут проведены генеральные уборки с использованием дезинфицирующих средств.
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