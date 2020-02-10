Опрос про коронавирус проходит на платформе Советникгубернатора.рф

Новый опрос стартовал 10 февраля на платформе советникгубернатора.рф. Он посвящен коронавирусу – самой обсуждаемой за последнюю неделю теме не только в Тюменской области, но и во всем мире. Горожанам предлагается ответить на несколько вопросов, чтобы понять, насколько хорошо они осведомлены о ситуации. А также напомнить о самых эффективных мерах профилактики заболевания.

"Уважаемые земляки! Самой обсуждаемой темой в Тюменской области стал коронавирус: сначала вирус нашли у китайской студентки, потом к нам на карантин были эвакуированы из Китая российские граждане. Мне важно знать, насколько вы информированы об этой ситуации. Приглашаю пройти опрос на платформе советникгубернатора.рф по этой теме", - написал в своих аккаунтах Александр Моор.

Напомним, 5 февраля два спецборта доставили в Тюмень из китайского Уханя 144 человека. Прибывшие проведут две недели на карантине в санатории "Градостроитель" и только потом отправятся в свои регионы. По данным на утро 10 февраля, диагноз "коронавирусная инфекция" не поставлен ни одному из прибывших, ситуация остается на строгом контроле.