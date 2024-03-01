Тюменские компании могут сообщить, каких специалистов им не хватает. Правительство запустило опрос

Сохранение и развитие кадрового потенциала, подготовка востребованных на рынке специалистов являются ключевыми задачами для Тюменской области , в связи с этим департамент труда и занятости населения проводит опрос организаций о перспективной кадровой потребности на 2024-2029 годы.

Участниками опроса могут быть любые организации Тюменской области (без автономных округов) независимо от размера, формы собственности, отраслевой принадлежности и т. д.

Опрос проводится до 15 марта 2024 года. Для заполнения ответов регистрация не нужна. Инструкция по заполнению размещена на Интерактивном портале департамента в разделе Работодателям/Опросы для работодателей. При возникновении вопросов обращаться по телефону +7(3452) 42-79-50.