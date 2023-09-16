Жителей региона спросят об использовании инфоресурсов

3110 респондентов опросят в ходе выборочного исследования по использованию информационных ресурсов в Тюменской области, Ямала и Югры. Наблюдение пройдет в два этапа - с 18 по 24 сентября и с 16 по 22 октября, сообщает Тюменьстат.

Цель – получить данные о наличии компьютеров и доступа к сети Интернет, использовании мобильных телефонов, получении госуслуг в электронной форме. А также о том, как часто жители регионов делают покупки в интернет-магазинах.

Информация, которую соберут во время опроса является конфиденциальной. Первичные данные не подлежат разглашению. Обработка персональных данных осуществляется при условии их обязательного обезличивания, сообщает Тюменская линия.