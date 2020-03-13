Александр Моор призвал тюменцев отказаться от поездок за рубеж

Губернатор Тюменской области Александр Моор В аккаунтах в соцсетях посоветовал жителям региона ради сохранения здоровья отказаться от зарубежных поездок, особенно в те страны, где неблагоприятная ситуация по распространению коронавирусной инфекции.

Глава региона сообщил, что ВОЗ объявила новый коронавирус пандемией, а это значит, что распространение заболевания приобрело мировой масштаб. Врачи борются с инфекцией на пяти континентах, для создания вакцины нужно время. В России принимаются беспрецедентные меры по защите жителей от эпидемии, к ним же относится ограничение авиасообщения с Китаем, Италией, Францией, Испанией и Германией.

"Я обращаюсь к жителям Тюменской области – по возможности воздержитесь от поездок в страны, где ситуация особенно тяжёлая. Не забывайте регулярно мыть руки и обращайтесь к врачам при первых симптомах ОРВИ", – призвал жителей области Александр Моор.