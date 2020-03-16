Ольга Кузнечевских: в Тюменской области достаточно лекарств и кадров для борьбы с коронавирусом - все под контролем

Вечером, 15 марта, в правительстве Тюменской области состоялось оперативное заседание штаба по профилактике и противодействию коронавирусной инфекции. Об итогах заседания, обстановке в регионе и о мерах профилактики, которые рекомендованы всем жителям, рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

"Ситуация в Тюмени понятная. Мы имеем одного больного, который находится в полной изоляции и не представляет опасности для нашего населения. Я призываю всех к спокойствию. Все, что необходимо делать, в данной ситуации, – мы делаем, задействованы все службы, которые должны в этом деле работать. Штаб работает в оперативном режиме. На сегодня ситуация под контролем", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Замгубернатора сообщила, что система здравоохранения области работает в штатном режиме, на случай ухудшения ситуации есть неснижаемый запас лекарственных препаратов, кадры, подготовлены койко-места для размещения больных.

Она отметила, что не стоит паниковать при виде медиков в специальных защитных костюмах, которые могут прийти к тем, кто контактировал с инфицированным. Это стандартное требование безопасности, подчеркнула Кузнечевских и призвала жителей региона более бережно относиться к своему здоровью и здоровью близких, особенно тех, кто старше 60 лет и имеет хронические заболевания.

Жителям региона рекомендовано не без особой надобности не выезжать за пределы региона и тем более не посещать страны, неблагополучные по эпидобстановке. Также ради сохранения здоровья стоит отказаться от участия в массовых мероприятиях.