У тюменца, прилетевшего из Швейцарии самолетом Москва–Тюмень, выявили коронавирус

В Тюменской области выявлен один заболевший коронавирусом. Сейчас он находится в отдельном боксе в областной инфекционной больнице. Для окружающих угрозы заражения инфекцией нет, подчеркнула глава регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо.

Мужчина вернулся из отпуска, который проводил в Швейцарии и на Карибских островах. После возвращения в Тюмень на работу он не выходил, с посторонними не контактировал - проживает в частном доме. Четыре члена семьи заболевшего также прошли тесты, у них коронавирус не диагностирован, но они находятся под медицинским наблюдением.

"Сейчас устанавливаем контакты по передвижению мужчины из Москвы до города Тюмени по рейсу. Эти контактные люди также все будут обследованы и за ними будет установлено медицинское наблюдение", - сообщила главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от поездок, особенно в страны с неблагополучной эпидситуацией по новой коронавирусной инфекции, подчеркнула Шарухо и напомнила основные правила профилактики: более тщательно соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки, не касаться руками лица, чаще протирать, дезинфицировать дверные ручки, гаджеты, проветривать помещения, не посещать людные места.

Заведующий клиническим отделением Института краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора Ксения Степанова сообщила, что больница, где находится больной, обеспечена всеми необходимыми медикаментами, а у персонала уже есть опыт в лечении коронавируса: первой их пациенткой с новой вирусной инфекцией была китайская студентка, после успешного лечения она была выписана из больницы.