В Тюмени отменили градостроительный форум

Первый градостроительный форум, который планировалось провести в Тюмени 17 марта, переносится на неопределенный срок. Об этом сообщил один из организаторов форума - Главное управление строительства Тюменской области.

Решение о переносе принято из-за угрозы распространения коронавируса. "Несмотря на то, что в Тюмени и Тюменской области приняты все меры предосторожности, тем не менее, организатор мероприятия - Главное управление строительства Тюменской области, АО "Тюменская ярмарка", газета "Квартирный вопрос" - уверены, что такие меры излишними не будут", - прокомментировали в ГУС.

Первый градостроительный форум Тюмени был запланирован как эффективная площадка для диалога бизнеса и власти в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда", свое участие в нем подтвердили архитекторы и проектировщики, строители и девелоперы, другие профессиональные участники рынка.