Полмиллиона москвичей и гостей столицы проявили интерес к тюменскому стенду о путешествиях

Более 500 тысяч человек посетили стенд Тюменской области на форуме "Путешествуй!" на ВДНХ, который прошел с 12 по 16 июня на площадке выставки "Россия", сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Посетители стенда Тюменской области участвовали в развлекательной программе от туристического бренда региона Visit Tyumen, узнавали об основных туристических дестинациях региона: Тюмень — столица термальных вод и Тобольск — древняя столица Сибири. Были также интерактивная программа с караоке-марафоном, дегустация сибирских коктейлей, тюменского мороженого и минералки.

Более 10 тысяч гостей попытали удачу в викторине, посвященной истории региона, десять из них выиграли туры "В Сибирь по своей воле" и двое — авиапутешествия в Тобольск. На уличном стенде разыграли более тысячи подарков.